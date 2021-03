1 marzo 2021

Filt, Fit e Uilt, necessaria una proroga dei servizi marittimi con le isole in convenzione

I sindacati sollecitano il MIT ad attivarsi

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ritengono necessaria una proroga dei servizi marittimi con le isole in convenzione e sollecitano il MIT ad assicurare la continuità dei collegamenti. Rilevando che «ad oggi non c'è ancora alcun provvedimento del ministero», le tre organizzazioni sindacali definiscono «inconcepibile il silenzio del Ministero dei Trasporti che mette a serio rischio i collegamenti da e per le isole, sia maggiori che minori, coinvolgendo i traffici passeggeri e merci, il cui blocco determinerebbe il fallimento del diritto alla mobilità oltre agli ingenti danni all'economia dei territori coinvolti».

«Sull'imminente scadenza del 28 febbraio, seppur annunciata - spiegano i sindacati - non rileviamo alcun atto ministeriale volto a dare continuità ai servizi in questione, considerando che le fasi di gara per i nuovi affidamenti sono partite in ritardo e, conseguentemente, necessitano di tempo per individuare i nuovi gestori. È necessario e indispensabile - concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - che già nelle prossime ore il ministero dia un segnale di continuità in merito ai nuovi affidamenti per tutelare i posti di lavoro ed i salari dei tanti marittimi che operano nelle linee in convenzione ».



