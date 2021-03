2 marzo 2021

Adani Ports compra il porto indiano di Dighi

Investimento di circa 95 milioni di dollari

Il gruppo portuale indiano Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) ha comprato l'intero capitale della Dighi Port Ltd.( DPL), società di scopo costituita per realizzare e gestire un nuovo porto multipurpose a Dighi, nello Stato indiano di Maharashtra, nell'ambito di un contratto del tipo Build, Own, Operate, Share and Transfert (BOOST) con il Maharashtra Maritime Board della durata di 50 anni che scadrà nel 2052. L'acquisizione è avvenuta per 7,05 miliardi di rupie (95 milioni di dollari).

Il porto di Dighi è il dodicesimo scalo portuale del network della Adani Ports, che prevede di investirvi 100 miliardi di rupie sia per sviluppare le infrastrutture portuali per i traffici di rinfuse liquide e solide e di merci containerizzate sia per realizzare collegamenti ferroviari e stradali.

A completamento della prima fase del progetto il nuovo porto di Dighi, che occuperà una superficie totale di 650 ettari con possibilità di ulteriori estensioni, avrà due chilometri lineari di banchine per una capacità di traffico annua di 30 milioni di tonnellate.



