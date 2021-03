1 marzo 2021

Prosegue la contrazione della consistenza della flotta mercantile della Germania

Flessione anche del numero di marittimi imbarcati sulle navi tedesche

Nel 2020 la Germania si è confermata quinta nazione marittima mondiale con una flotta che rappresenta una quota pari al 4,5% della flotta mercantile mondiale, in calo - ha reso noto l'associazione armatoriale tedesca Verband Deutscher Reeder (VDR) - del -0,4% rispetto all'anno precedente. Tuttavia anche lo scorso anno è proseguita la flessione della consistenza della flotta della Germania in quanto a fine 2020 nei registri navali tedeschi erano iscritte 2.001 navi per una stazza lorda complessiva di 48,7 milioni di tonnellate, con diminuzioni rispettivamente del -6,5% e -7,8% sull'anno precedente.

La VDR ha specificato che attualmente quasi la metà della flotta tedesca batte bandiera di una nazione dell'UE, in particolare le bandiere di Portogallo, Cipro e Malta, mentre il numero di navi battenti bandiera tedesca si è stabilizzato a 290 unità.

Nel 2020 è calato anche il numero di marittimi imbarcati sulle navi tedesche che a fine anno è risultato pari a 7.558 unità (-8,6%), di cui 4.888 marittimi di nazionalità tedesca (-12,0%) e 2.670 di nazionalità estera (-1,5%). È diminuito pure il numero di nuovi lavoratori che hanno fatto il proprio ingresso in questo settore essendo stato pari a 600 unità (-10,3%), di cui 409 impiegati a bordo delle navi (-2,6%) e 191 a terra (-23,3%).









