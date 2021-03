1 marzo 2021

Cardaci è il nuovo general manager di La Spezia Container Terminal

Ha lavorato in Ansaldo ed ERG

Walter Cardaci è stato nominato nuovo general manager di La Spezia Container Terminal (LSCT), la società del gruppo Contship Italia che gestisce l'omonimo terminal per contenitori nel porto di La Spezia. Cardaci entrerà a far parte della squadra guidata dal CEO Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali.

Cardaci, 50 anni, è ingegnere elettrotecnico, ha lavorato in Ansaldo come specialista di automazione e ha successivamente maturato una grande esperienza in ERG, dove ha guidato diversi team, gestendo con successo responsabilità crescenti e progetti di notevole complessità.







