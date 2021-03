1 marzo 2021

RCG incrementa la frequenza del collegamento intermodale tra il porto di Trieste e Vienna e Linz

Realizzate due partenze alla settimana

La società ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG) del gruppo ÖBB ha annunciato l'incremento con effetto immediato della frequenze del proprio servizio intermodale TransFER sulla linea che collega il porto di Trieste con Vienna Sud e Linz, aumento delle partenze che l'azienda ha deciso di attuare a seguito della crescita della domanda. I collegamenti triangolari per spedizioni FCL e FTL, in precedenza di frequenza settimanale, prevedono ora due viaggi di andata e ritorno a settimana.







