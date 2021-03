1 marzo 2021

Il polo logistico delle merci del gruppo ferroviario SNCF diventa Rail Logistics Europe

Tra gli obiettivi, lo sviluppo del trasporto ferroviario internazionale delle merci end-to-end

Il gruppo ferroviario francese SNCF ha annunciato di aver ribattezzato la TFFM, il polo del gruppo dedicato al trasporto ferroviario delle merci e alla logistica ferroviaria, assegnandogli la nuova denominazione Rail Logistics Europe, nome - ha specificato l'azienda - che riflette lo scopo del polo di incrementare l'offerta nel settore del trasporto ferroviario internazionale delle merci end-to-end.

Al polo Rail Logistics Europe fanno capo i cinque marchi Fret SNCF, Captrain Network (e Captrain France), VIIA, Naviland Cargo e Forwardis.







