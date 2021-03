1 marzo 2021

Porto di Brindisi, istituita la Zona Franca Doganale in aree retrostanti la banchina di Costa Morena

La superficie, di 200mila metri quadri, è già infrastrutturata

Il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha approvato la perimetrazione della Zona Franca Doganale Interclusa (ZFD) di Brindisi, situata nella zona industriale retro portuale, in alcune aree di Brindisi Nord retrostanti la banchina di Costa Morena, come candidata dal Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale (ZES) adriatica.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha evidenziato che si è così concluso in tempi rapidissimi il lavoro sinergico svolto da AdSP, Agenzia delle Dogane ed Enel per l'istituzione, dopo Capobianco, della seconda Zona Franca Doganale a Brindisi, in un'area di circa 200.000 metri quadrati, già infrastrutturata e pronta per ricevere nuovi investimenti produttivi che sostengano i livelli occupazionali dell'indotto, creando ulteriori opportunità di crescita e di sviluppo.

«Disporre di una zona franca in area portuale - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Ugo Patroni Griffi - è una opportunità fondamentale per gli operatori economici. Non solo è possibile differire il momento impositivo doganale, ma anche gestire in sospensione di imposta la filiera logistica. Siamo riusciti ad includere nella Zona Franca Doganale aree estese e inutilizzate quali Capobianco e Costa Morena, decuplicando significativamente l'attrattività dello scalo brindisino. Non solo. Sostituendo l'industria con l'industria riusciamo a sostenere fortemente l'occupazione, evitando la perdita di risorse, e a rilanciare l'economia del porto di Brindisi, cogliendo a pieno le opportunità offerte dalla transizione energetica».



