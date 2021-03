2 marzo 2021

Tallink avvia una causa contro l'Autorità Portuale di Tallinn perché ritiene che le tasse portuali siano troppo elevate

L'ente portuale respinge le accuse e sostiene di aver ricevuto richieste irragionevoli da parte del gruppo armatoriale

Il gruppo estone Tallink, che opera servizi traghetto e crocieristici con i marchi Tallink e Silja Line, ha avviato un'azione legale contro l'Autorità Portuale di Tallinn presentando un'istanza presso il tribunale della contea di Harju per la richiesta di un risarcimento di 15,4 milioni di euro. Secondo il gruppo armatoriale, l'ente portuale estone abuserebbe della propria posizione dominante nel mercato delle fornitura di servizi portuali, mentre - sostiene Tallink - in base alla legislazione estone sulla concorrenza un'impresa che detiene una posizione dominante su un mercato commerciale non può stabilire o applicare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o vendita sleali o praticare altre condizioni commerciali sleali.

Secondo Tallink, le tasse portuali relative alla fornitura di servizi portuali offerti alle navi passeggeri nel porto della città vecchia di Tallinn sono eccessivamente elevate e l'authority portuale avrebbe abusato della propria posizione dominante su questo mercato. La richiesta di risarcimento è relativa agli anni 2017, 2018 e 2019.

L'Autorità Portuale di Tallinn ha replicato che le tasse portuali che l'ente ha fissato per le navi passeggeri sono le più competitive nella regione del Mar Baltico, inferiori anche a comparabili tasse portuali praticate ad Helsinki e Stoccolma. Inoltre l'ente portuale ha sottolineato che la propria politica tariffaria è assolutamente trasparente e le tasse per le navi passeggeri, valide dal 2016, non sono state indicizzate nonostante l'aumento dei prezzi al consumo. Specificando inoltre di non avere in corso accordi speciali extra-tariffari con operatori di navi passeggeri, l'authority portuale ha spiegato di aver negoziato l'entità delle tasse portuali con la Tallink al fine di raggiungere un accordo, ma di aver dovuto respingere le richieste del gruppo armatoriale ritenute dall'ente irragionevoli e dannose per gli interessi finanziari dell'Autorità Portuale.



