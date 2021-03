2 marzo 2021

Feport, la prevedibilità delle sailing schedule è essenziale per la decarbonizzazione dello shipping e l'efficienza della supply chain marittima

L'associazione ha pubblicato un position paper per sollecitare scambi di opinioni con tutte le parti interessate

È necessario avviare un dibattito sull'ottimizzazione degli scali delle navi nei porti. Lo ha sollecitato Feport, l'associazione dei terminalisti portuali privati europei, commentando l'adozione dello scorso 24 febbraio da parte della Commissione per i Trasporti e il turismo del parlamento europeo del rapporto dell'europarlamentare Delli su un trasporto marittimo più pulito, che fissa obiettivi condivisi dall'associazione.

Ricordando che la bozza di risoluzione, tra le altre misure che potrebbero contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione dello shipping e alla riduzione delle emissione delle navi in mare e nei porti, Feport, riferendosi all'ottimizzazione degli scali delle navi nei porti, ha evidenziato che a tale riguardo è necessario avere una corretta percezione del problema e una conoscenza approfondita di tutte le iniziative adottate per migliorare la comunicazione tra porto e nave e per ottimizzare gli scali a beneficio della comunità portuale e delle compagnie di navigazione. Con tale obiettivo, secondo Feport, entrambi gli approcci, quello “portocentrico” e quello “navicentrico”, sono necessari per concepire modelli di comunicazione e condivisione dei dati che accentuino la prevedibilità degli scali delle navi.

L'associazione dei terminalisti portuali privati europei ha sottolineato che a tale riguardo il 2020 non è stato affatto un anno positivo in termini di affidabilità delle sailing schedule delle navi portacontenitori. Feport ha sottolineato che i ritardi degli arrivi delle navi, l'attuazione di blank sailing e la scarsa affidabilità delle schedule hanno avuto infatti gravissimi effetti negativi non solo sui terminal portuali, ma su tutti i componenti delle comunità portuali e sulle parti interessate della catena logistica marittima, interruzioni delle supply chain - ha precisato l'associazione - che sono anche dannose per gli sforzi volti alla decarbonizzazione e alla sostenibilità della catena logistica marittima.

Per stimolare l'avvio di un dibattito sul miglioramento della prevedibilità della programmazione degli scali delle navi nei porti Feport ha pubblicato un position paper al fine di sollecitare scambi di opinioni con tutte le parti interessate.



