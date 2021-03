2 marzo 2021

CMA CGM e DIF formalizzano l'acquisizione del 50% meno una azione di TTI Algeciras

Il container terminal spagnolo ha una capacità di traffico di 1,7 milioni di teu

CMA Terminals, filiale terminalista del gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha formalizzato l'acquisto del 50% del capitale meno una azione della Total Terminal International Algeciras (TTIA), portando a completamento l'accordo raggiunto nei mesi scorsi con il gruppo armatoriale sudcoreano HMM che in precedenza deteneva l'intero capitale della società terminalista spagnola ( del 10 agosto 2020). All'acquisizione ha partecipato l'olandese DIF Capital Partners attraverso il suo fondo DIF Core Infrastructure Fund I.

TTIA gestisce uno dei due container terminal del porto di Algeciras nell'ambito di un contratto di concessione con scadenza nel 2043 (l'altro è operato dalla APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk). Il terminal della TTIA si sviluppa su un'area di 30 ettari ed ha una linea di banchina di 850 metri attrezzata con otto gru ship-to-shore e con profondità del fondale di -18 metri. L'approdo, inaugurato nel 2010, ha una capacità di traffico containerizzato pari a 1,7 milioni di teu all'anno.

Attualmente la rete di terminal portuali che fanno capo al gruppo CMA CGM, che li gestisce attraverso le filiali CMA Terminals e Terminal Link, è distribuita in 48 porti di 27 nazioni.



