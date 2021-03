2 marzo 2021

La spagnola Trasmediterránea adotta una tecnologia informatica e contactless per la verifica dei titoli di viaggio

Uno degli obiettivi della compagnia era quello di ottenere un sistema nel più breve tempo possibile in considerazione del continuo avanzare della pandemia

La compagnia di navigazione spagnola Armas Trasmediterránea, leader nazionale nel trasporto di rotabili e passeggeri, ha annunciato l'adozione di un sistema per la verifica dei titoli di viaggio dei passeggeri che eliminerà la necessità di stampare cinque milioni di biglietti all'anno e permetterà di evitare i contatti tra i passeggeri e i loro documenti e i membri dell'equipaggio e gli addetti alla verifica dei titoli di viaggio, rafforzando così le misure di sicurezza contro il Covid-19. Trasmediterránea ha reso noto che una prima versione del nuovo sistema è stata rilasciata in sole quattro settimane dalla Plain Concepts, partner del gruppo Microsoft, che ha sviluppato il progetto sulla base della piattaforma open source Xamarin e i servizi cloud di Microsoft Azure.

Con il nuovo sistema i passeggeri dovranno semplicemente portare con sé un documento di identità in corso di validità dal quale in tempo reale verranno estratti i dati tramite un sistema ottico contactless, dati che verranno incrociati con quelli presenti sulla lista d'imbarco. Pertanto, per prenotare la loro traversata, i passeggeri non dovranno fare altro che acquistare i biglietti sul sito web del gruppo armatoriale e recarsi il giorno della partenza nell'area imbarchi dove mostreranno un documento d'identità che sarà letto da uno scanner manuale contactless che estrarrà i dati personali e li incrocerà con quelli presenti sulla lista d'imbarco. Grazie a ciò l'equipaggio della nave potrà visualizzare in tempo reale le informazioni sui biglietti acquistati, che possono tra l'altro includere altri accompagnatori e il diritto d'accesso alla nave ad uno o più autoveicoli.

«Uno dei criteri fondamentali per l'attuazione del progetto - ha spiegato il direttore informatico di Naviera Trasmediterránea Weapons, Daniel Ramos - è stata la necessità di realizzarlo in modo molto versatile, in modo da iniziare ad utilizzarlo il prima possibile dato il continuo avanzare della pandemia».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail