3 marzo 2021

L'olandese Van Moer Logistics compra la società che gestisce il container terminal nel porto di Bruxelles

Lo scorso anno l'approdo ha movimentato un traffico containerizzato pari a 30.000 teu

L'olandese Van Moer Logistics ha comprato l'intero capitale della Trimodal Terminal Brussels (TTB), società che gestisce il container terminal nel porto fluviale di Bruxelles, approdo che lo scorso anno ha movimentato un traffico containerizzato pari a 30.000 teu ed è connesso direttamente con il porto di Anversa dove l'azienda familiare olandese gestisce il container terminal ATO (Associated Terminal Operators). Inoltre sull'asse fluviale tra Anversa e Grobbendonk la Van Moer Logistics possiede il Dennie Lockefeer Container Terminal, sull'asse fluviale Anversa-Leuven gestisce un terminal a Wilsele e sull'asse fluviale Anversa-Bruxelles, oltre che la nuova acquisizione TTB, gestisce banchine nel business park di Blue Gate Antwerp nonché a Bornem e Vilvoorde.

Il Trimodal Terminal Brussels occupa un'area di 17.100 metri quadri, dispone di una banchina di 235 metri e di connessioni con la rete ferroviaria. Lo scorso anno l'attività di TTB ha generato ricavi pari a 1,85 milioni di euro.



