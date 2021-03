3 marzo 2021

CMA CGM mette le mani sul container terminal del porto di Tripoli

Acquisita la Gulftainer Lebanon

Il gruppo portuale emiratense Gulftainer ha ceduto la Gulftainer Lebanon, che gestisce il container terminal del porto libanese di Tripoli, alla francese CMA CGM, gruppo armatoriale che scala il porto del Vicino Oriente con cinque servizi alla settimana che nel 2020 hanno portato a Tripoli circa 240 navi. «Il gruppo - ha ricordato l'amministratore delegato di CMA CGM Lebanon, Joseph Dakkak - ha una presenza strategica in Libano, dove movimenta più del 50% dei volumi dei due porti nazionali di Beirut e Tripoli. Il porto di Tripoli già riceve cinque linee settimanali del gruppo, inclusa una linea diretta dalla Cina e due altre che collegano il porto con i mercati arabi».

Il terminal per contenitori di Tripoli ha una banchina di 600 metri lineari, con pescaggio di oltre 15 metri, attrezzata con due gru STS.







