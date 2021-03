4 marzo 2021

Seaspan ordina otto portacontenitori da 12.000-15.000 teu

Opzionate altre quattro navi da 15.000 teu

La Seaspan Corporation della Atlas Corp. ha reso noto di aver siglato un accordo con un primario cantiere navale per la costruzione di otto portacontainer, di cui quattro della capacità di 12.000 teu e quattro da 15.000 teu, con opzione per la realizzazione di altre quattro navi da 15.000 teu. Le portacontenitori saranno prese in consegna a partire dal secondo semestre del 2022 ed entro il terzo trimestre del 2023. Inoltre Seaspan ha specificato che le nuove navi saranno noleggiate a lungo termine ad una primaria compagnia di navigazione.

Attualmente Seaspan ha in corso ordini per la costruzione di 25 nuove portacontainer e l'acquisizione di due altre unità costruite nel 2019 che aggiungeranno 397.000 teu di capacità alla flotta della società che al 30 settembre scorso era costituita da 127 full containership per una capacità complessiva di 1.073.000 teu.



