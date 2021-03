4 marzo 2021

Nel 2020 i ricavi della Global Ship Lease sono cresciuti del +8,3%

L'utile netto è stato di 41,6 milioni di dollari (+4,3%)

Global Ship Lease (GSL), società quotata alla Borsa di New York che ha una flotta di 43 portacontainer della capacità complessiva di 245mila teu poste a noleggio presso diverse compagnie di navigazione tra cui la francese CMA CGM che possiede l'8% del capitale della GSL, ha concluso l'esercizio annuale 2020 registrando ricavi pari a 282,8 milioni di dollari, con un incremento del +8,3% sull'esercizio precedente, un utile operativo di 104,8 milioni di dollari (-6,1%) ed un utile netto di 41,6 milioni di dollari (+4,3%).

Nel solo ultimo trimestre del 2020 i ricavi sono ammontati a 70,0 milioni di dollari, con un rialzo del +3,6% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. L'utile operativo è stato di 25,8 milioni di dollari (-5,5%) e l'utile netto di 12,0 milioni di dollari (+37,2%).

Commentando i risultati conseguiti nell'esercizio 2020, l'executive chairman di GSL, George Youroukos, ha evidenziato che negli ultimi mesi, «dato che le compagnie di linea nostre clienti si sono trovate sempre più a corto di capacità di portacontenitori a causa del repentino rimbalzo della domanda, della grave congestione portuale in particolare sulla costa occidentale degli Stati Uniti e in Cina e della già ridotta offerta di navi che ha preceduto lo scoppio del Covid-19, siamo stati in grado - ha spiegato Youroukos - di assicurare ed estendere i noleggi di tutta la nostra flotta fatta di slot a costi contenuti, di elevata capacità reefer e di navi portacontainer efficienti dal punto di vista dei consumi a rate di nolo e durata del periodo di noleggio assai superiori a quelli degli ultimi anni».





