4 marzo 2021

Nuovo servizio Italia-Libia della Tarros

Scalerà i porti di La Spezia, Malta, Tripoli, Misurata e Salerno

Il prossimo 22 marzo il gruppo Tarros inaugurerà il nuovo servizio Italy Libya Express (ILE) che, con cadenza bisettimanale, collegherà Italia e Libia via Malta con una rotazione che scalerà i porti di La Spezia, Malta, Tripoli, Misurata, Salerno, La Spezia.







