5 marzo 2021

Hupac avvicina l'Austria e l'Europa sudorientale ai porti belgi e olandesi

Avviate due rotazioni settimanali tra Geleen, Wels e Vienna

L'operatore intermodale elvetico Hupac avvicina ulteriormente i mercati dell'Austria e dell'Europa sudorientale ai porti belgi e olandesi avviando un nuovo treno shuttle che collega Geleen, in Olanda, con Wels e Vienna, in Austria. Il servizio è stato inaugurato mercoledì e prevede inizialmente due viaggi di andata e ritorno a settimana con tempi di transito A-B e collegamenti diretti verso Ungheria (Budapest Chapel), Turchia (Halkali), Romania (Ploiesti) e Bulgaria (Stara Zagora).

Evidenziando che il servizio amplia la rete intermodale dell'azienda, il direttore Shuttle Net South East Europe di Hupac, Renzo Capanni, ha spiegato che la nuova linea «risponde alla crescente domanda di collegamenti intermodali da/per l'Europa sudorientale».



