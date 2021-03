8 marzo 2021

Accordo tra DP World, CDPQ e Maspion per costruire un nuovo porto container in Indonesia

Sarà realizzato anche un parco logistico e industriale

Il gruppo terminalista DP World di Dubai e la finanziaria pubblica canadese Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) hanno siglato un accordo con il gruppo indonesiano Maspion per la costruzione di un porto container e di un parco logistico e industriale nella provincia indonesiana della Giava Orientale con un investimento del valore complessivo di 1,2 miliardi di dollari. Secondo le previsioni, il progetto sarà avviato nel terzo trimestre di quest'anno.

L'intesa prevede che le tre parti costituiscano una joint venture, denominata DP World Maspion East Java, che sarà la prima nel settore indonesiano dei trasporti a mettere assieme un investitore estero diretto e una società privata indonesiana. La joint venture avrà il compito di gestire il nuovo porto, che avrà una capacità di traffico containerizzato pari a tre milioni di teu, e di sviluppare un parco logistico e industriale adiacente al container terminal su un'area che inizialmente occuperà 110 ettari. Il progetto prevede che il container terminal diventi operativo nel 2023.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail