8 marzo 2021

Cavotec venderà le attività nel segmento aeroportuale per focalizzarsi su porti e trasporto marittimo

La cessione è prevista entro quest'anno

Il gruppo elvetico Cavotec ha annunciato la decisione di cedere le proprie attività nel settore aeroportuale, costituite principalmente dalla realizzazione di sistemi di elettrificazione, controllo e automazione per aeromobili e aeroporti, con lo scopo di incentrare risorse e investimenti per la propria divisione che si occupa di sviluppare sistemi di automazione ed elettrificazione per il comparto marittimo e portuale.

Attualmente nelle attività per il settore aeroportuale occupano circa 240 dipendenti e generano circa il 25% del fatturato del gruppo. Cavotec prevede di completare la cessione della divisione entro la fine di quest'anno. Nel 2020 il volume d'affari prodotto dalle attività per il settore aeroportuale e quello industriale è ammontato a 89,5 milioni di euro, pari al 56,5% del totale.

Nel 2020 la divisione del gruppo svizzero per il settore marittimo-portuale ha generato ricavi pari a 68,9 milioni di euro, pari al 43,5% del fatturato totale, e il valore del portafoglio ordini della divisione al 31 dicembre scorso era pari a 44,3 milioni di euro, pari al 52,2% del totale.



