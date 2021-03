8 marzo 2021

Progetto di Stena Bulk per applicare il concetto della containerizzazione al trasporto marittimo di rinfuse solide e liquide

Allo studio una nave modulare a zero emissioni di CO2 e semi-autonoma

La compagnia di navigazione svedese Stena Bulk ha presentato il proprio progetto InfinityMAX che ha l'obiettivo di realizzare una nave per il trasporto di rinfuse, sia liquide che solide, a zero emissioni di carbonio essendo la nave alimentata a idrogeno e dotata di turbine eoliche per la generazione di ulteriore energia.

L'innovativa unità navale assomiglia in qualche modo alle navi lash che trasportano chiatte: la nave del progetto InfinityMAX è infatti di tipo modulare, con moduli che sono totalmente autosufficienti in termini di consumo energetico essendo dotati di turbine eoliche e pannelli solari che generano tutta l'elettricità necessaria per i sistemi interni e che possono anche essere lasciati fuori dai porti per essere presi in consegna da rimorchiatori, con lo scopo di ridurre la congestione dei porti e diminuire drasticamente i tempi di scalo.

Inoltre il progetto prevede che la nuova tipologia di navi, sebbene dotata di equipaggio per motivi di sicurezza e flessibilità operativa, potrà navigare anche in maniera semi-autonoma senza compromettere la sicurezza.

Stena Bulk ritiene che le innovazioni introdotte dal progetto potrebbero avere un impatto sulla logistica marittima e terrestre pari a quello introdotto dalla containerizzazione, in quanto la creazione di unità di carico standardizzate e modulare che possono trasportare rinfuse solide, rinfuse liquide o prodotti gassosi liquefatti come metano, idrogeno o ammoniaca semplificherà notevolmente il processo di trasporto di rinfuse liquide e secche.

Stena Bulk prevede che una nave InfinityMAX potrebbe entrare in servizio tra il 2030 e il 2035.





