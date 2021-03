8 marzo 2021

Mattioli (Confitarma): difficile fare previsioni sull'impatto della crisi sanitaria sullo shipping

Necessario - ha sottolineato - rendere concrete le misure che ancora attendiamo siano attuate

Il settore del trasporto marittimo è stato fortemente colpito dall'impatto della pandemia di Covid-19. Lo ha evidenziatoto oggi il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Mario Mattioli, intervenendo alla sessione “Effetti e lezioni logistiche-industriali dalla pandemia” nell'ambito dell'evento Shipping, Forwanding&Logistics meet Industry.

«Ancora oggi - ha osservato Mattioli - molti Paesi impongono forti restrizioni che si ripercuotono sulle normali procedure operative, vi sono congestioni nei porti, una diminuzione della domanda di materie prime chiave, problemi di fornire alle navi e ai loro equipaggi anche i DPI (dispositivo di protezione individuale). Peraltro - ha aggiunto - il 90% dello scambio di merci nel mondo avviene via mare. Ciò significa che il trasporto marittimo, nonostante tutte le difficoltà poste dalla pandemia ha continuato a far funzionare la complessa catena di approvvigionamento per tutti i paesi del mondo spostando cibo, energia e materie prime, beni di ogni genere nonché forniture mediche. È importante ricordare in proposito i gravi problemi causati dal Covid-19 agli equipaggi bloccati a causa delle restrizioni di quarantena e dei periodi di lavoro più lunghi in mare».

Il presidente di Confitarma ha sottolineato che il comparto del trasporto passeggeri, e in particolare le crociere, è stato quello più duramente colpito dalla crisi sanitari, con blocco totale dei viaggi. Il numero dei viaggi delle navi da crociera è notevolmente diminuito nel corso dell'anno ed anche se vi sono notizie, almeno per le crociere in Italia, di una ripresa a fine marzo, di certo sarà lenta poiché le continue restrizioni sui viaggi limitano la domanda.

«Per riuscire a prevedere quale sarà l'impatto del Covid-19 sui mercati marittimi nel prossimo futuro - ha concluso Mattioli - ci vorrebbe una sfera di cristallo. Peraltro, nella prima metà del 2021 dovremmo registrare miglioramenti della pandemia per i trattamenti sanitari disponibili, a cominciare dall'efficacia del piano di vaccinazioni nel mondo che potrà influenzare positivamente il trend. Si stima una ripresa dei mercati marittimi nel 2021 con un aumento del commercio via mare che potrebbe essere pari a + 6,9% nel 2021 rispetto al 2020. In particolare, in Italia, l'auspicio è che il governo Draghi sia in grado di attuare le riforme necessarie affinché sia finalmente possibile rendere concrete le misure che ancora attendiamo siano attuate».



