9 marzo 2021

Royal Caribbean prolunga la sospensione delle attività crocieristiche

Confermato l'investimento in un nuovo terminal crociere nel porto di Galveston

Il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean ha annunciato un'ulteriore estensione del periodo di fermo delle proprie crociere a causa del perdurare della crisi sanitaria del Covid-19. In particolare, le crociere realizzate dalle navi della compagnia Royal Caribbean International saranno sospese sino al prossimo 31 maggio ad esclusione degli itinerari delle navi Quantum of the Seas e Odyssey of the Seas nonché delle crociere in Cina della Spectrum of the Seas e della Voyager of the Seas a partire dal prossimo 30 aprile. Inoltre saranno sospese sino al prossimo 31 maggio le crociere realizzate dalle compagnie Celebrity Cruises e Silversea Cruises, mentre rimarranno ferme sino al 30 giugno prossimo le navi della compagnia Azamara.

Intanto il gruppo crocieristico statunitense ha confermato l'intenzione di costruire un nuovo terminal crociere nel porto di Galveston con un investimento di 100 milioni di dollari ( del 13 dicembre 2019). Royal Caribbean International ha reso noto che dal novembre 2022 la propria nave Allure of the Seas partirà dal porto americano.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail