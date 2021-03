10 marzo 2021

Wan Hai Lines comprerà nove portacontainer da 13.000 teu

Investimento previsto di oltre un miliardo di dollari

La taiwanese Wan Hai Lines (WHL) ha compiuto un ulteriore rilevante passo avanti nell'incrementare la capacità della propria flotta di navi portacontenitori. La compagnia di navigazione ha infatti annunciato oggi la decisione di acquistare nove unità della capacità di 13.000 teu, per un investimento previsto di 29,2 miliardi di dollari di Taiwan (1,03 miliardi di dollari USA).







