10 marzo 2021

A metà maggio partirà una campagna per la raccolta nei porti dell'olio alimentare esausto

È promossa dall'associazione Marevivo e dal consorzio RenOils

A metà del prossimo maggio sarà avviata “Save the sea Recycle cooking oil”, una campagna pluriennale di sensibilizzazione alla raccolta dell'olio alimentare esausto rivolta ai diportisti dei porti turistici e commerciali peninsulari e insulari sulla corretta gestione dell'olio da cucina che, se non recuperato correttamente, è inquinante. La campagna è promossa da Marevivo, l'associazione che da 36 anni si occupa della salvaguardia del mare su tutto il territorio nazionale, e da RenOils, consorzio senza scopo di lucro costituito nel 2016 e operativo dal 2018. Tra i partner dell'iniziativa, anche ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici), Lega Navale e Guardia Costiera. Inoltre la campagna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica ed è stato richiesto anche quello del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.







