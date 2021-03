10 marzo 2021

Vard consegna a Coral Expeditions una seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni

“Coral Geographer” è lunga 93,7 metri ed ha una capacità di 120 passeggeri

Vard, società cantieristica controllata dal gruppo Fincantieri, ha consegnato alla compagnia australiana Coral Expeditions la nuova Coral Geographer, seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni gemella della Coral Adventurer che Vard ha consegnato alla stessa società armatrice nel 2019.

Coral Geographer è stata appositamente progettata per navigare verso destinazioni remote ed esotiche, in Asia e Oceania. Realizzata presso il cantiere navale di Vung Tau in Vietnam, la nave ha una lunghezza di 93,7 metri e una capacità di 120 passeggeri. Fedele ai principi di Coral Expeditions per il mercato australiano, l'ambiente di bordo è stato rifinito con un elevato standard di comfort, con le cabine che, grazie ad ampi balconi, occupano oltre la metà della superficie totale della nave. Il viaggio inaugurale partirà da Cairns, nel Queensland, alla fine di marzo.







