11 marzo 2021

Federlogistica-Conftrasporto chiede immediati ristori per le aziende che operano negli aeroporti

Merlo: necessaria un'attenzione prioritaria per le imprese che non hanno ottenuto alcun sostegno

Federlogistica-Conftrasporto sollecita il governo ha provvedere urgentemente ad erogare aiuti per le categorie che operano negli aeroporti, la cui attività è stata gravemente colpita e di fatto azzerata dagli effetti della pandemia di Covid-19.

Rivolgendosi al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, ricordando che «in un settore in cui i precedenti governi hanno impegnato consistenti risorse solo per Alitalia senza ottenere alcun risultato concreto e riproponendo anzi oggi lo stesso scenario di mesi e anni orsono», ha sottolineato ai due ministri che «Federlogistica-Conftrasporto chiede immediati ristori e quindi un'attenzione prioritaria per le imprese che, nel settore aeroportuale, non hanno ottenuto alcun sostegno e vedono oggi a rischio la propria sopravvivenza e, con questa, migliaia di posti di lavoro».

Secondo Federlogistica-Conftrasporto, è quindi essenziale che il prossimo decreto ristori comprenda queste categorie di importanza strategica per il futuro rilancio del Paese.



