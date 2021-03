11 marzo 2021

A febbraio il traffico delle merci nel porto di Barcellona è cresciuto del +10,1%

In aumento container e rinfuse liquide

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Barcellona ha segnato un rialzo del +10,1% essendo ammontato a 5,11 milioni di tonnellate rispetto a 4,65 milioni di tonnellate nel febbraio 2020. La crescita è stata generata dall'aumento dei volumi di merci containerizzate e di rinfuse liquide. Complessivamente nel segmento delle merci varie il traffico è stato di 3,86 milioni di tonnellate (+12,5%), di cui 3,08 milioni di tonnellate di carichi in container (+23,0%) totalizzati con una movimentazione di contenitori pari a 293mila teu (+20,8%) - con 125mila teu in transito (+38,0%) e 168mila in import-export (+10,5%) - e 784mila tonnellate di merci convenzionali (-15,7%). Nel comparto delle automobili nuove il traffico è stato di 49mila unità (-23,2%). Le rinfuse liquide si sono attestate a 888mila tonnellate (+7,0%), incluse 638mila tonnellate di idrocarburi (+6,2%) e 249mila di altri carichi (+9,1%). Le rinfuse secche sono calate del -4,7% a 364mila tonnellate.

A febbraio 2021 il traffico crocieristico nello scalo catalano è risultato ancora fermo, mentre quello dei traghetti è stato di 24mila passeggeri, con un incremento del +27,0% che è la prima variazione percentuale di segno positivo dopo 17 mesi consecutivi di calo.

Nel primo bimestre di quest'anno il porto spagnolo ha movimentato 10,29 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,5% sui primi due mesi del 2020. Nel settore delle merci varie il totale è stato di 7,86 milioni di tonnellate (+13,8%), con un traffico dei container pari a 6,32 milioni di tonnellate (+22,3%) e 595mila teu (+17,9%) - inclusi 262mila in transito (+30,8%) e 333mila in import-export (+9,3%) - e un traffico di merci convenzionali di 1,54 milioni di tonnellate (-11,4%). La movimentazione di auto è stata di 81mila veicoli (-26,4%). Le rinfuse liquide sono state 1,77 milioni di tonnellate (-23,3%) e quelle solide 662mila tonnellate (-9,3%). Il traffico dei passeggeri dei traghetti è stato di 50mila unità (-54,9%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail