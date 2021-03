12 marzo 2021

Webinar del Propeller Club di Trieste sul regime del Porto Franco Internazionale di Trieste

È in programma lunedì alle ore 18.00

Il The International Propeller Club Port of Trieste ha organizzato per lunedì prossimo alle ore 18.00 un webinar per discutere circa il regime di Porto Franco Internazionale del porto di Trieste e della sua attuazione. Relatori dell'incontro saranno Stefano Zunarelli, professore di Diritto della Navigazione all'Università di Bologna, Enrico Samer, presidente e amministratore delegato di Samer & Co. Shipping Spa e Stefano Visintin, presidente dell'associazione ASPT-ASTRA Friuli Venezia Giulia.

Il webinar, condotto dal presidente del Propeller Club, Fabrizio Zerbini, e moderato dal giornalista Riccardo Coretti, confronterà le varie forme di discipline doganali quali ZES, ZLS ed altre utili per agevolare investimenti e traffici commerciali, sempre più richieste da porti, interporti e realtà economiche nazionali legate alla portualità, all'intermodalità ed alla logistica.

Inoltre si proverà a descrivere la situazione dello scalo giuliano, alla luce dell'incompleta applicazione delle norme che ne regolano il regime speciale di Porto Franco Internazionale e di quanto necessario per ottenerne, invece, la piena ed effettiva applicazione.



