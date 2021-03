16 marzo 2021

Nel 2020 il traffico delle merci nei porti tedeschi è diminuito del -6,4%

Nell'ultimo trimestre è stata registrata una crescita del +2,8%

Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dai porti tedeschi è diminuito del -6,4% essendo ammontato a 275,7 milioni di tonnellate rispetto a 294,5 milioni di tonnellate nel 2019. L'Ufficio Federale Statistico della Germania ha reso noto oggi che se nel 2020 il traffico di esportazione è calato lievemente del -1,4% avendo totalizzato 111,2 milioni di tonnellate, il traffico di importazione ha segnato una contrazione più accentuata del -9,2% essendo sceso a 158,1 milioni di tonnellate. Rilevante anche la flessione del traffico nazionale che si è attestato a 6,5 milioni di tonnellate (-14,5%).

L'Ufficio statistico ha specificato che se nel primo trimestre dello scorso anno il traffico è diminuito moderatamente (-3,6%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a seguito delle restrizioni introdotte per la pandemia di Covid-19 nei successivi mesi da aprile a luglio sono state registrate flessioni a doppia cifra, con i cali più rilevanti segnati nei mesi di maggio (-16,8%) e giugno (-15,8%). Da agosto 2020 il trend negativo si è notevolmente appiattito e lo scorso mese di novembre, per la prima volta dall'anno precedente, il traffico movimentato dagli scali portuali ha mostrato un incremento (+3,7%). Complessivamente nel quarto trimestre del 2020 il volume di traffico è risultato superiore del +2,8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Lo scorso anno il solo traffico containerizzato è stato pari a 14 milioni di teu, il -6,9% in meno rispetto al 2019.

Nel 2020 Amburgo è stato il porto più colpito dalla crisi avendo movimentato un traffico di 109,2 milioni di tonnellate (-6,8%). Il porto di Brema-Bremerhaven ha movimentato 46,6 milioni di tonnellate (-2,1%) e quello di Wilhelmshaven 22,8 milioni di tonnellate (-1,2%), mentre il traffico nel porto di Rostock ha segnato un lieve incremento del +0,7% essendo stato pari a 20,1 milioni di tonnellate.





