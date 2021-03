16 marzo 2021

CLECAT ed ESC esortano l'UE a ripristinare la fluidità del traffico merci transalpino tra Italia e Germania

Le due associazioni esortano la Commissione a trovare soluzioni alle limitazioni al transito di veicoli pesanti imposte dal Tirolo

Le associazioni di case di spedizione e di logistica CLECAT ed ESC hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella quale esprimono preoccupazione per le difficoltà dei trasporti delle merci tra Italia e Germania e il resto d'Europa causate dalle limitazioni al traffico pesante imposte dal governo del Tirolo, situazione che - hanno evidenziato le due organizzazioni - determinano ulteriori problemi e oneri all'industria e provocano anche un incremento delle emissioni prodotte dalla supply chain.

Ricordando di aver espresso favore per l'appello rivolto lo scorso anno al governo tirolese dalla commissaria europea ai Trasporti, Adina-Ioana Valean, affinché venissero allentati i divieti di circolazione, nella lettera CLECAT e European Shippers' Council hanno precisato che tuttavia i divieti sono stati ulteriormente prorogati all'inizio di quest'anno. Le due associazioni hanno spiegato che tali divieti, introdotti per cercare di mitigare l'inquinamento atmosferico nella regione, hanno invece determinato un incremento della congestione, con il conseguente aumento delle emissioni.

Inoltre CLECAT ed ESC lamentano una carenza di servizi di autostrada viaggiante ROLA, in particolare nelle ore notturne, offerti dalle ferrovie austriache, servizi che comunque - hanno specificato le due associazioni - anche se rappresentano una soluzione alternativa, questa risulta tutt'altro che efficiente data la breve tratta realizzata su rotaia, che risulta inferiore a 100 chilometri, che non può quindi essere considerata quale trasporto combinato.

CLECAT ed ESC hanno quindi esortato la Commissione Europea a trovare un soluzione che consenta di risolvere le attuali difficoltà di transito transalpino.



