17 marzo 2021

Il porto di Los Angeles stabilisce il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di febbraio

Movimentati 799mila teu (+46,9%)

Così come avvenuto lo scorso mese per Long Beach, l'altro principale scalo portuale della West Coast statunitense ( dell'11 marzo 2021), a febbraio 2021 anche il porto di Los Angeles ha conseguito il proprio nuovo record di traffico containerizzato avendo movimentato 799mila teu, con un deciso incremento del +46,9% sul febbraio 2020 e un aumento di 74mila teu rispetto al precedente record registrato a febbraio 2018.

Il nuovo record per febbraio è stato stabilito grazie ai volumi di traffico mai raggiunti in precedenza per questo mese nel segmento degli sbarchi di container pieni, che sono ammontati a 413mila teu (+52,9%), e in quello della movimentazione di contenitori vuoti, che sono stati pari a 285mila teuu (+104,4%). A febbraio 2021 gli imbarchi di container pieni sono invece diminuiti del -24,7% attestandosi a 101mila teu.

Nel primo bimestre di quest'anno il porto di Los Angeles ha movimentato un totale di 1,63 milioni di teu, con un rialzo del +21,1% sui primi due mesi del 2020, di cui 850mila teu pieni allo sbarco (+24,2%), 220mila teu pieni all'imbarco (-22,0%) e 564mila teu vuoti (+47,3%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail