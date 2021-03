17 marzo 2021

Joint venture tra il gruppo terminalista PSA e il porto di Duisburg

L'obiettivo è investire in strutture multimodali in Asia

Il gruppo terminalista PSA International di Singapore, attraverso la società integralmente controllata PSA Northeast Asia Supply Chain, ha siglato un accordo con la tedesca Duisburger Hafen (duisport), la società che gestisce il porto di Duisburg che è il principale scalo portuale interno europeo, per costituire la joint venture Multimodal Investments Pte Ltd (MIPL) che avrà lo scopo di investire in strutture logistiche multimodali in Asia per incrementare le connessioni tra Europa ed Asia.

L'intesa prevede che duisport, attraverso la MIPL, acquisisca una quota degli attuali investimenti del gruppo PSA in strutture logistiche multimodali in Cina, tra cui la Sino Singapore Chongqing DC Multimodal Logistics (SSCDC) di Chongqing e il network di terminal ferroviari della China United International Rail Co. (CUIRC), società partecipata da PSA e, tra gli altri soci, dal gruppo ferroviario cinese China Railway.



