17 marzo 2021

PSA Genova Pra' diventa partner del consorzio Groupement Fer

Da fine 2018 la società collega direttamente il porto di Genova con Basilea via treno

PSA Genova Pra', la società del gruppo PSA International che gestisce l'omonimo container terminal nel porto di Genova, è stata ufficialmente nominata, con effetto dal primo marzo scorso, partner di Groupement Fer (GF), il consorzio di società di logistica e spedizioni istituito per gestire il traffico delle merci tra la Svizzera e i porti del Mediterraneo e del Nord Europa attraverso l'utilizzo della ferrovia. Il consorzio è partecipato da Contargo, Hannibal, Hupac, Lineas Intermodal e TFG Transfracht.

Con tale atto PSA Genova Pra' diventa il nuovo operatore nell'ambito del consorzio GF per il collegamento tra il porto di Genova e Basilea (Frenkendorf) che costituisce l'unica connessione diretta tra lo scalo portuale del capoluogo ligure e la città svizzera. Sulla linea PSA Genova Pra' opera dalla fine del 2018 il servizio ferroviario Mittelmeerzug (MMZ) che prevede tre rotazioni settimanali con partenze del treno, che accetta contenitori high-cube e carichi pericolosi, che dal porto di Genova avvengono nei giorni di lunedì (transit time A-A), mercoledì (A-A) e venerdì (A-A) e da Basilea nei giorni di lunedì (A-B), mercoledì (A-B) e venerdì (A-B).

Dallo scorso dicembre PSA ha istituito una propria rappresentanza commerciale in Svizzera a Basilea.



