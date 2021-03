17 marzo 2021

Assoporti, bene l'annuncio di una prossima operazione di snellimento delle procedure per le ZES

Rossi: riteniamo essenziale iniziare un percorso di semplificazione normativa

Riferendosi all'odierno intervento alla Camera dei deputati della ministra per il Sud, Mara Carfagna, nel corso del quale ha annunciato un'operazione di snellimento delle procedure sulle Zone Economiche Speciali, l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), ricordando che da oltre un anno ha proposto la semplificazione delle procedure e della normativa riguardante le ZES e le Zone Logistiche Speciali (ZLS) ha osservato che l'annuncio fa presagire che ci si stia muovendo nella direzione giusta: «Assoporti - ha ricordato il presidente dell'associazione, Daniele Rossi - ha lavorato per cercare la semplificazione di questo strumento molto importante per la valorizzazione delle aree nel Sud del Paese. Con la semplificazione - ha sottolineato Rossi - si giunge alla strada giusta per rendere efficaci la ZES».

«Per far partire un'azienda - ha proseguito il presidente di Assoporti - nel nostro Paese servono una trentina di autorizzazione, l'autorizzazione rilasciata dalla ZES non deve essere la trentunesima perché questo vorrebbe dire sancire il fallimento di uno strumento potenzialmente molto utile. Quella della ZES deve essere l'unica autorizzazione! Riteniamo essenziale iniziare un percorso di semplificazione normativa per consentire lo sviluppo infrastrutturale necessario per la crescita della competitività logistica e portuale del Paese».



