17 marzo 2021

Hapag-Lloyd compra la compagnia di navigazione olandese NileDutch

È specializzata nei collegamenti con l'Africa occidentale

La compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd ha siglato un accordo per comprare l'intero capitale dell'olandese Nile Dutch Investments (NileDutch), compagnia con 350 dipendenti che ha una flotta di navi multipurpose che imbarcano principalmente container e carichi eccezionali e che è impiegata nei collegamenti con i porti dell'Africa occidentale nell'ambito di dieci servizi marittimi.

«L'Africa - ha spiegato l'amministratore delegato della società armatrice tedesca, Rolf Habben Jansen - è un importante mercato strategico in crescita per Hapag-Lloyd. L'acquisizione della NileDutch rafforza la nostra posizione in Africa occidentale e costituirà un'eccellente aggiunta alle nostre attuali attività nel continente. Assieme la nostra clientela trarrà vantaggio da una rete più ampia da e per l'Africa nonché da una frequenza di partenze molto più elevata».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail