18 marzo 2021

A Monfalcone è stata varata la Discovery Princess

Nel 2022 Fincantieri consegnerà la nuova nave da crociera alla Princess Cruises

Oggi nello stabilimento della Fincantieri a Monfalcone è stata varata la Discovery Princess, la sesta unità della classe “Royal” costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del gruppo statunitense Carnival Corporation. Inizierà ora la fase degli allestimenti degli interni che porterà alla consegna della nave il prossimo anno.

Realizzata sulla base del progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess, Sky Princess ed Enchanted Princess, costruite e consegnate sempre dal cantiere navale di Monfalcone a partire dal 2013, la nuova unità avrà una stazza lorda di 145.000 tonnellate.

Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con le due navi da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda, le più grandi finora realizzate in Italia. Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto.



