19 marzo 2021

Nuove nomine al Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Designati i rappresentanti dei Comuni di Livorno e Piombino

Sta procedendo la nomina dei componenti del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, organo i cui membri rimarranno in carica in carica per un quadriennio dalla data di insediamento coincidente con la data della prima seduta utile. Nelle more della designazione da parte della Regione Toscana, sono infatti stati nominati gli altri componenti dell'organo di indirizzo dell'ente di governo dei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia. Il Comitato, presieduto dal presidente dell'AdSP, Luciano Guerrieri, risulta composto dal direttore marittimo della Toscana, Gaetano Angora, da Nerio Busdraghi e Simone Verucci, questi ultimi due designati rispettivamente dal Comune di Livorno e da quello di Piombino. Con successivo provvedimento sarà disposta l'integrazione del Comitato di gestione con il componente designato dalla Regione Toscana.







