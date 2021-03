19 marzo 2021

Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo HPH hanno movimentato 83,7 milioni di container (-3%)

Record di traffico nel secondo semestre

Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo Hutchison Port Holdings (HPH) hanno movimentato un traffico dei container pari a 83,7 milioni di teu, con una diminuzione del -3% sul 2019 che è stata generata dalla flessione del -8% del traffico movimentato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre nel secondo semestre dello scorso anno il volume di traffico ha raggiunto la quota record di 45,0 milioni di teu, con una progressione del +3% sul periodo luglio-dicembre del 2019.

Se lo scorso anno il traffico containerizzato movimentato dai terminal cinesi dell'affiliata Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust) è aumentato del +1% essendo ammontato a 23,7 milioni di teu ( dell'8 febbraio 2021), il volume di traffico movimentato dagli altri terminal portuali cinesi del gruppo HPH è rimasto stabile a 13,5 milioni di teu. Il traffico nei terminal portuali europei del gruppo è calato del -6,2% a 15,2 milioni di teu e quello movimentato dai terminal in Asia, in Australia e in altre regioni è diminuito del -5% a 31,3 milioni di teu.

Nel 2020 il gruppo HPH ha registrato ricavi pari a 38,9 miliardi di dollari di Hong Kong (4,2 miliardi di dollari USA), con una flessione del -7% sull'esercizio annuale precedente. L'EBITDA è stato di 10,9 miliardi di dollari di Hong Kong (-19%) e l'utile operativo di 6,7 miliardi (-26%).





