22 marzo 2021

Evergreen ordinerà la costruzione di 20 portacontainer da 15.000 teu

Il valore della commessa ammonterà a 2,3-2,6 miliardi di dollari

La compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corporation ha annunciato oggi la decisione di effettuare un importante investimento nella costruzione di nuove navi, con l'ordine di 20 portacontainer da 15.000 teu. L'investimento previsto per ciascuna unità è di 115-130 milioni di dollari, per un valore complessivo della commessa che ammonterà a 2,3-2,6 miliardi di dollari.

Evergreen ha specificato che sono in corso trattative per la costruzione delle 20 navi con i cantieri navali cinesi Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. e Jiangnan Shipyard (Group) Co., con il cantiere navale giapponese Imabari Shipbuilding Co. e con i cantieri navali sudcoreani Samsung Heavy Industries Co. e Hyundai Heavy Industries Co.



