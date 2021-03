22 marzo 2021

Gruber Logistics ha aperto un magazzino a Corteolona e Genzone (Pavia)

Occupa un'area di 50.000 metri quadri

L'altoatesina Gruber Logistics ha aperto un proprio magazzino a Corteolona e Genzone (Pavia) su un'area di 50.000 metri quadri adibita a servizi di logistica integrata. L'azienda ha sottolineato che il magazzino è situato a sud di Milano in una posizione strategica per i collegamenti nord-sud e la possibilità di servire con efficacia sia l'hinterland milanese sia l'area di Piacenza e che, grazie alla sua estensione, un'altezza di ben quattordici metri e un'area adibita al packing e ad attività a valore aggiunto, il magazzino si presenta come una delle principali infrastrutture logistiche conto terzi della regione.

Il nuovo hub sarà anche uno dei magazzini principali attraverso il quale Gruber Logistics andrà a testare soluzioni deep learning e analisi predittive volte a supportare la pianificazione produttiva dei suoi stessi clienti. Ad oggi è in corso una prima fase di raccolta e analisi di big data alla quale seguirà nel corso del 2021 e nella prima metà del 2022 la sperimentazione sul campo delle soluzioni studiate.



