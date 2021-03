23 marzo 2021

Fratelli Cosulich ha acquisito la rappresentanza in Italia della MACS

La compagnia tedesca opera collegamenti tra l'Europa, l'Africa e il Golfo USA

L'agenzia marittima Fratelli Cosulich ha acquisito la rappresentanza in Italia della compagnia di navigazione tedesca MACS Maritime Carrier Shipping Gmbh Co. La società di Amburgo, di tipo familiare, è stata fondata nel 1970 da Felix Scheder Bieschin ed oggi ha una flotta di navi multipurpose per il trasporto di carichi convenzionali e containerizzati impiegate in collegamenti tra l'Europa, l'Africa e il Golfo USA.

In particolare, il servizio MACS, che collega l'Europa con l'Africa, è operato con sei navi che scalano con frequenza decadale i porti di Rotterdam Amburgo, Brema, Immingham, Anversa e Leixoes proseguendo per il continente africano verso i porti di Walvis Bay in Namibia, Cape Town in Sud Africa e Maputo in Mozambico La rotazione procede con le toccate di Richards Bay e Durban in Sud Africa e ancora Walvis Bay Altri porti del Mozambico come Nacala, Pemba e Palma sono serviti in trasbordo.

Nell'ambito del servizio GAL, che collega il Golfo USA con l'Africa, gli stessi porti in Namibia, Sud Africa e Mozambico sono collegati su base mensile ai porti di Houston e New Orleans da quattro navi

Infine, grazie all'ultima acquisizione della compagnia Stinnes conclusa nel 2017, MACS opera anche il servizio Stinnes che collega Regno Unito e Nord Europa con il Golfo del Messico, Veracruz, Altamira e New Orleans.



