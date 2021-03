24 marzo 2021

Blocco del traffico nel canale di Suez a causa dell'arenamento della nave Ever Given

Tempesta di sabbia in Egitto

Ieri la portacontainer Ever Given, in navigazione dalla Cina verso il porto di Rotterdam nell'ambito del servizio China-Europe-Mediterranean (CEM) della compagnia taiwanese Evergreen, si è arenata mentre transitava nel canale di Suez. L'incidente ha provocato il blocco del traffico marittimo nella via d'acqua egiziana e sono tuttora in corso le operazioni per mettere la nave in condizioni di riprendere la navigazione con l'intervento di otto rimorchiatori.

L'Autorità del Canale di Suez ha specificato che l'incidente è avvenuto a causa principalmente della mancanza di visibilità e delle condizioni meteorologiche avverse provocate dal passaggio in Egitto di una tempesta di sabbia, con una velocità del vento che ha raggiunto i 40 nodi che ha determinato la perdita della capacità di governare la portacontenitori e il suo arenamento.

La Ever Given, che ha una stazza lorda di 219mila tonnellate, è lunga 400 metri e larga 59 metri ed ha una capacità di carico pari a 20.124 teu.





