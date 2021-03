24 marzo 2021

Protocollo d'intesa Federazione del Mare - Marevivo per la salvaguardia del mare

Previsti programmi e iniziative per promuovere specifiche attività di educazione ambientale

Il presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli, e il presidente dell'associazione Marevivo, Rosalba Giugni, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale le due organizzazioni si impegnano a adottare programmi e iniziative congiunte volte a promuovere specifiche attività di educazione ambientale, soprattutto nelle scuole, e a stimolare iniziative culturali ed educative sul tema della sostenibilità, tutela, valorizzazione ambientale e difesa del mare e delle sue risorse.

«La Federazione del Mare e Marevivo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze - ha spiegato Mattioli - con questo protocollo si impegnano a portare avanti azioni congiunte per la promozione della cultura del mare e dei temi connessi con la salvaguardia dell'ambiente marino proponendo alle istituzioni iniziative comuni in un'ottica di concretezza e fattibilità, tenendo conto dei reciproci interessi rappresentati».

«È importante - ha sottolineato Rosalba Giugni - unire le forze per la difesa del mare e per la divulgazione della cultura a salvaguardia di questo nostro importante patrimonio sulla base di regole comuni. Per molti anni, senza un ministero dedicato alle tematiche marittime, ci siamo dovuti confrontare con più di sette ministeri. Oggi, con il Comitato Interministeriale per la transizione ecologica, possiamo tornare ad avere un dialogo costruttivo con le istituzioni. In questo contesto, Marevivo ha chiesto di inserire in seno al Comitato una Consulta del Mare per possa delineare una politica marittima integrata con le politiche dell'Unione europea, nell'ambito della quale il nostro Paese è forte e può fare molto».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail