25 marzo 2021

Oltre 200 navi sono in attesa del ripristino del transito nel canale di Suez

La Suez Canal Authority prospetta un massiccio intervento di dragaggio

Sono oltre 200 le grandi navi ferme in attesa di poter attraversare il canale di Suez, il cui transito è ancora impedito dall'arenamento nella via d'acqua egiziana della grande portacontainer Ever Given avvenuto martedì. Attualmente all'ingresso sud del canale sono ferme oltre 100 grandi navi, all'ingresso nord del canale di Suez ce ne sono quasi 80 e quelle bloccate nel canale, in gran parte riunite nel Grande Lago Amaro, sono più di 20.

In condizioni di normalità il canale egiziano viene attraversato da circa 40-80 navi al giorno. Lo scorso mese di febbraio nel canale sono transitate una media di 55 navi al giorno, di cui 26 dirette verso sud e 29 navi dirette a nord.

Mentre il transito nella via d'acqua è tuttora bloccato essendo ancora in corso le operazioni per rimuovere la portacontenitori arenata, l'Autorità del Canale di Suez ha inteso rassicurare in qualche modo la comunità internazionale dello shipping evidenziando che l'olandese SMIT, una delle principali società mondiali di rimorchio e soccorso marittimo che è stata convocata in qualità di consulente, ha elogiato le misure sinora adottate dalla Suez Canal Authority in occasione di un incontro con l'ente egiziano nel corso del quale sono state discusse le modalità per ripristinare il galleggiamento della nave, inclusa - ha specificato l'Autorità egiziana - la possibilità di eseguire lavori di dragaggio attorno alla Ever Given con l'intervento di draghe dell'authority egiziana. Attività di dragaggio che sono comunque già state avviate con l'intervento di due draghe dell'Autorità del Canale di Suez, la Mashhour e la 10th of Ramadan. Inoltre a terra vengono utilizzati quattro escavatori per rimuovere la sabbia che intrappola la parte anteriore della nave, mentre in acqua sono all'opera nove rimorchiatori.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail