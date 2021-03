26 marzo 2021

La comunità mondiale dello shipping continua a confidare nel prossimo riavvio del traffico marittimo nel canale di Suez

Gli USA offrono il loro aiuto alla Suez Canal Authority

La comunità mondiale dello shipping continua a confidare che sia prossimo il riavvio del traffico marittimo nel canale di Suez che è bloccato da martedì a causa dell'arenamento poco oltre l'imbocco sud della via d'acqua egiziana della grande portacontainer Ever Given. Nelle ultime 17 ore, infatti, alla fila di navi in attesa ai due imbocchi del canale si sono aggiunte 40 unità, numero non molto differente da quello che in situazioni di normalità si appresta nello stesso periodo di tempo ad entrare nella via d'acqua. Sono ora 240 le navi in attesa sia a Port Said, all'entrata settentrionale del canale, sia presso Suez, nella parte settentrionale del Mar Rosso, che nel Grande Lago Amaro.

Tuttavia gli ultimi annunci della Suez Canal Authority non fanno presagire un prossimo sblocco della situazione. L'Autorità ha infatti specificato che sta valutando offerte internazionali per contribuire agli sforzi per ripristinare il galleggiamento della portacontenitori arenata, tra cui quella avanzata degli Stati Uniti. I lavori attorno alla Ever Given sono proseguiti durante tutta la notte, ma ancora non sono state formulate previsioni su quando l'ostacolo al traffico navale potrà essere rimosso.



