29 marzo 2021

Il presidente egiziano dichiara risolta con successo la crisi del canale di Suez

Ancora in corso le operazioni per rimuovere la portacontainer

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato risolta con successo la crisi determinata dal blocco del traffico navale nel canale di Suez provocato dall'arenamento avvenuto martedì della grande portacontainer Ever Given. «Oggi - ha sottolineato al-Sisi - gli egiziani sono riusciti a porre fine alla crisi della nave bloccata nel canale di Suez nonostante tutte le complicazioni tecniche che hanno caratterizzato la situazione». Al-Sisi ha rimarcato che il disincagliamento della portacontenitori è avvenuto ad opera egiziana: «la situazione - ha evidenziato - è tornata alla normalità per mano egiziana e - ha aggiunto - inviamo a tutto il mondo un messaggio di rassicurazione circa la situazione delle loro merci e delle loro necessità che passano attraverso una rotta di navigazione così vitale».

L'Autorità del Canale di Suez, tuttavia, non ha ancora comunicato l'avvenuta rimozione dell'ostacolo, che - secondo le ultime notizie - dovrebbe poter avvenire nelle prossime 1-2 ore con l'impiego di tutti i mezzi navali che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.







