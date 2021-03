29 marzo 2021

Iniziate le operazioni di rimorchio della portacontainer Ever Given

Non ancora riavviato il transito nel canale di Suez

Nel canale di Suez sono iniziate le operazioni di rimorchio della portacontainer Ever Given che, arenatasi martedì nella via d'acqua egiziana che aveva completamente ostruito, stamani è stata rimessa in galleggiamento ed ora è diretta al Grande Lago Amaro, il bacino idrico più grande del canale, dove sarà sottoposta a indagini tecniche per valutare i danni subiti nel corso dell'incidente.

L'Autorità del Canale di Suez non ha ancora dato il via libera al transito delle navi in attesa all'imbocco sud e a quello nord della via d'acqua, attraverso che sarà probabilmente consentito una volta che il tratto di canale tra l'imbocco sud e il Grande Lago Amaro sarà sgombro dei mezzi di soccorso intervenuti per disincagliare la nave.





