30 marzo 2021

Rail Cargo Group raddoppierà l'offerta dell'autostrada ferroviaria tra Wörgl e Trento

Dal prossimo mese la linea verrà nuovamente servita da una coppia di treni al giorno

La Rail Cargo Group (RCG) del gruppo ferroviario austriaco ÖBB ha annunciato il prossimo potenziamento del servizio di autostrada ferroviaria sull'asse del Brennero con il raddoppio della frequenza del servizio per il trasporto di camion su treno tra Wörgl e Trento, linea - ha ricordato oggi l'azienda - che lo scorso anno ha accusato una riduzione significativa dell'offerta a seguito della pandemia di Covid-19 che ha tra l'altro comportato l'interruzione del servizio nei periodi tra l'11 marzo e il 21 giugno e tra il 4 dicembre 2020 e il 17 gennaio 2021.

Dal prossimo 6 aprile la linea Wörgl-Trento sarà nuovamente servita da una coppia di treni al giorno, per un totale di sei viaggi di andata e ritorno alla settimana. RCG ha precisato che, se la domanda crescerà, l'offerta potrebbe essere ulteriormente incrementata.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec