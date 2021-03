31 marzo 2021

Oshima Shipbuilding e MHI firmano l'accordo per il passaggio di proprietà del cantiere navale di Koyagi

MES cederà a MHI le attività di cantieristica navale nel settore militare e governativo

La società navalmeccanica giapponese Oshima Shipbuilding Co. ha reso noto oggi di aver sottoscritto con la connazionale Mitsubishi Heavy Industries (MHI) per acquisire da quest'ultima il cantiere navale di Koyagi (Nagasaki), passaggio di proprietà che era stato prospettato alla fine del 2019 ( del 20 dicembre 2019). Il trasferimento della gestione del cantiere di Koyagi sarà avviato gradualmente nel corso di quest'anno e, secondo le previsioni, verrà completato nel 2022.

Intanto Mitsubishi Heavy Industries ha siglato un accordo finale con la connazionale Mitsui E&S Holdings Co. (MES) in base a quale quest'ultima cederà alla MHI le proprie attività di cantieristica navale nel settore militare e governativo operate dalla società operativa Mitsui E&S Shipbuilding Co. Alla fine del 2019 MHI e MES avevano concordato l'avvio di trattative nell'ambito delle rispettive attività navalmeccaniche ( del 12 novembre 2019).



