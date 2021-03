31 marzo 2021

NYK Cruises ordina una nave da crociera di 52mila tsl a Meyer Werft

Il cantiere navale tedesco consegna la “ Odyssey of the Seas” al gruppo Royal Caribbean

La compagnia crocieristica NYK Cruises del gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK), che opera con il marchio Asuka Cruise, ha ordinato al cantiere navale tedesco Meyer Werft la costruzione di una nave da crociera di 51.950 tonnellate di stazza lorda. L'impostazione della nave avverrà nel 2023 e la consegna della nuova unità è prevista nel 2025. NYK Cruises ha reso noto che i fondi per la costruzione della nave giungeranno dalla Anchor Ship Partners Co. di Tokyo, che è azionista della compagnia, e da una serie di banche regionali giapponesi.

Il motore della nuova nave sarà a doppia alimentazione e potrà essere alimentato sia con combustibile a basso tenore di zolfo che con gas naturale liquefatto.

La nuova unità affiancherà la Asuka II , di 50.444 tonnellate di stazza lorda, che attualmente è l'unica nave operata da Asuka Cruise che ha una capacità di 872 passeggeri e 490 membri dell'equipaggio. La nuova nave sarà lunga 228,9 metri, larga 29,8 metri e avrà una capacità di 740 passeggeri e 470 membri dell'equipaggio.

Oggi, intanto, Meyer Werft ha consegnato al gruppo crocieristico americano la nuova nave Odyssey of the Seas che è l'ultima di cinque unità di classe “Quantum Ultra”. La nuova unità, di 169.000 tonnellate di stazza lorda, è lunga 347,1 metri, larga 41,4 metri e può ospitare 4.210 passeggeri.





